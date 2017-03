Trattati Roma, censura Tg1? Raggi non era la notizia principale, dice Anzaldi (PD)

Michele Anzaldi del PD replica al M5S sulla presenta censura del Tg1.

"Bastava vedere la messa in onda di Rai1 per accorgersi che il saluto Virginia Raggi, in rappresentanza della città di Roma, alla celebrazione per i 60 anni dei Trattati di Roma, è stato regolarmente trasmesso dallo Speciale Tg1. Non si capisce come il presidente della Commissione di Vigilanza Roberto Fico e il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio possano parlare di censura e oscuramento", illustra in una nota Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico.



"Ma quale televisione hanno visto? - si domanda quindi - Siamo di fronte all'ennesima bufala a 5 Stelle, la solita fake news. Magari Di Maio non si occupa di tv, non la vede e non ha i mezzi per seguirla. Ma Fico, presidente della Vigilanza, ha il dovere di essere informato e gli strumenti per farlo: a diverse ore dalla messa in onda, ancora non sa cosa sia stato trasmesso e si permette di lanciare un indegno editto bulgaro di altri tempi".



"Possibile che, in occasione di una ricorrenza così importante, con l'Italia per un giorno ancora di più cuore pulsante dell'Europa, l'unico messaggio che il MoVimento 5 Stelle sa mandare dai suoi esponenti delle istituzioni è una polemica infondata e inutile? - conclude quindi l'esponente dem - Per dare spazio alla Raggi sono state addirittura staccate le immagini di Papa Francesco da Milano. Veramente pensiamo che, con 27 capi di Stato e di governo riuniti a Roma, la notizia principale sia il saluto del sindaco? Sorprende che si cavalchi una polemica del genere".