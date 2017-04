Tetto stipendi artisti Rai in convenzione? Già previsto da legge, dice Anzaldi (PD)

Michele Anzaldi del PD sul tetto degli stipendi degli artisti Rai.

"Utilizzare il parere sullo schema di convenzione Stato - Rai per modificare l'applicabilità del tetto agli stipendi dei giornalisti-artisti è una forzatura che rischia di non avere fondamento giuridico. Il tetto è infatti previsto da una legge - chiarisce in un comunicato il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi -, mentre la concessione è un atto amministrativo, di livello giuridico dunque inferiore alla prima. Peraltro il parere della Vigilanza è obbligatorio ma non vincolante. Sarebbe più opportuno che Brunetta e tutti coloro che ritengono giusto applicare il tetto aiutino i consiglieri a fare la scelta giusta."