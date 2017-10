Tam Tam di Castel Volturno: risposta Federbasket sembra barzelletta, dice Anzaldi

Michele Anzaldi del PD sul caso della squadra di basket Tam Tam di Castel Volturno.

"La risposta della Federbasket sul caso della squadra Tam Tam di Castel Volturno lascia allibiti: da settimane la vicenda viene raccontata dai mezzi di informazione nazionali e locali - riflette in una nota Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico -, ne hanno parlato il Tg2 e il Tg3, la stampa campana e nazionale, il talk show Tagadà su La7, ma solo ora la Fip fa sapere di non aver ricevuto alcuna richiesta? E' stata presentata un'interrogazione parlamentare, sono stati lanciati appelli pubblici al Coni e alla stesa Fip, eppure alla Federazione non si erano accorti di nulla?".



"Se non fosse una cosa seria, che riguarda i sogni e i diritti di alcuni giovani ragazzi, sembrerebbe una barzelletta. Invece di scusarsi e trovare rapidamente una soluzione, i dirigenti della Federazione Pallacanestro danno una confusa risposta interlocutoria. Il CONI farebbe bene ad avviare un'indagine per capire di chi sono le responsabilità di questa situazione" conclude.