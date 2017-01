Esuberi Sky: no campanilismo Sala ma Raggi non ha battuto ciglio, dice Anzaldi (PD)

"Il sindaco di Milano Sala fa bene il suo lavoro, anche al costo di cadere in una forma di campanilismo senza alcuna base concreta. Milano è una grande città ben amministrata e che ha avuto un susseguirsi di ottime amministrazioni ma è inequivocabile a tutti che l'informazione deve stare dove sono i palazzi del governo e delle istituzioni. In altre parole, dov'è la Capitale d'Italia" riporta in un comunicato Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico, commentando la notizia dei trasferimenti di Sky.



Il parlamentare del PD illustra in ultimo: "Il resto non sono altro che speranze, comprensibili, del sindaco Sala. Si tratta di sentimenti, questi, che sono sconosciuti, invece, alla sindaca di Roma Raggi e alla sua amministrazione. Davanti alla notizia del trasferimento del grande centro Sky di via Salaria a Roma e, di conseguenza, di 200 esuberi e 300 trasferimenti, la Raggi non ha battuto ciglio. Trasferire una madre che guadagna 1200-1400 euro al mese a Milano significa spaccare la famiglia o, di fatto, licenziare. Ma per la Raggi tutto questo non vale nemmeno una parola."