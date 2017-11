Deroga a Tam Tam Basket Castel Volturno grazie a governo, dice Anzaldi (PD)

Michele Anzaldi del PD commenta il caso della Tam Tam Basket di Castel Volturno, che ha giocatori minorenni tutti con cittadinanza straniera.

"Il via libera all'iscrizione del Tam Tam Basket di Castel Volturno al campionato regionale under 14 rappresenta un successo per tutto lo sport italiano. - riporta in un comunicato Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico - Un successo reso possibile grazie al buon giornalismo di una coraggiosa campagna di informazione e grazie all'impegno messo in prima persona dal ministro dello Sport, Luca Lotti, che ha voluto l'inserimento in legge di bilancio di una norma ad hoc per il diritto allo sport di tutti i bambini che frequentano le scuole italiane, qualsiasi cittadinanza abbiano".

"L'intervento del Governo Gentiloni è stato decisivo per sbloccare una situazione che, a causa della miope gestione burocratica dello sport italiano, avrebbe causato un'inaccettabile ingiustizia" conclude.