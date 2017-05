Anzaldi (PD): ecco perché Beppe Grillo è davvero contro i vaccini

Michele Anzaldi del PD elenca quelle che considera prove che inchiodano Beppe Grillo tra gli anti vaccinisti.

"Il New York Times non ha fornito prove sulla campagna di Beppe Grillo e del suo partito? Basta una rapida ricerca in rete per trovare i video degli spettacoli in cui il leader del MoVimento 5 Stelle si scaglia contro la vaccinazione - riporta in un comunicato Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico -, in cui spiega che la difterite sarebbe scomparsa da sola e senza bisogno della vaccinazione. Anni e anni di spettacoli non si possono di certo cancellare con un click".



"Resta agli atti anche una proposta di legge del MoVimento 5 Stelle (il 23 luglio 2013, qualche mese dopo essere entrati in Parlamento) per boicottare i vaccini. - sostiene - La proposta si richiama a 'recenti studi' che avrebbero 'messo in luce collegamenti tra le vaccinazioni e malattie specifiche quali leucemia, intossicazioni, infiammazioni, immunodepressioni, mutazioni genetiche trasmissibili, malattie tumorali, autismo e allergie'."



"Alla Regione Lombardia il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge contro la vaccinazione obbligatoria. - sottolinea inoltre l'esponente dem - Una posizione che ha scatenato polemiche. Altri articoli dimostrano che nel MoVimento 5 Stelle sui vaccini regna una grande confusione. Più di recente, il MoVimento 5 Stelle Puglia ha chiamato in Consiglio regionale a parlare di materie sanitarie proprio esperti vicini alle posizioni anti-vaccini".



"Questa è solo una breve e rapida rassegna di quello che il MoVimento 5 Stelle ha sostenuto in questi anni contro i vaccini, in linea con i tanti spettacoli di Grillo in giro per l'Italia. Dire, ora, che è tutto una bufala è la vera, ennesima, fake news" dichiara il parlamentare.