Forza Italia pronta a sostenere italianità Alto Adige contro Svp, dice Biancofiore

Michaela Biancofiore di Forza Italia sulla situazione politica in Alto Adige.

"In Alto Adige è in atto uno strisciante e costante attacco all'appartenenza italiana dell'Alto Adige da parte della Svp che, in decremento di voti, insegue l'estrema destra tedesca cedendo alla realizzazione del sogno di Eva Klotz, le cui ridicole gesta sono sotto gli occhi di tutta Europa. Forza Italia, il gruppo Camera e Senato con i capigruppo Brunetta e Romani, e tutte le opposizioni, sono attente a quanto avviene nei palazzi di governo ricattati politicamente dai tre voti SVP al Senato e stanno realizzando un pacchetto di iniziative parlamentari e territoriali che saranno presentate nei prossimi giorni, a sostegno dell'italianità e della convivenza reale, in una terra costata all'Italia migliaia di vite umane" rivela in un comunicato la deputata forzista Michaela Biancofiore.



"Mi chiedo se la SVP abbia fatto presente al leader del PPE Daul non solo che - rende noto infine l'esponente azzurra -, contro la sua natura, è da sempre alleata con la sinistra italiana, ma soprattutto che sta creando nuovi inattesi problemi di prevaricazione nel cuore di quell'Europa dei popoli che vacilla sempre più a causa degli egoismi di partiti e leader, totalmente miopi."