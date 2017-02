Dal PD telenovela senza fine mentre Italia cola a picco, dice Biancofiore (Fi)

Michaela Biancofiore del PD commenta i dati economici dell'Italia.

"A leggere ieri un editoriale sul principale giornale economico italiano tremavano le vene ai polsi e montava una rabbia inaudita innanzi alla infinita telenovelas del PD mentre il Paese, appunto, va a picco. Il quotidiano economico afferma che la produzione in Italia è inferiore dell'8% rispetto al 2007, i consumi inferiori del 5%, gli investimenti del 28%, l'occupazione del 3% e i principali partiti di governo e di opposizione pensano solo a beghe di corrente, a congressi, camarille, caminetti, poltrone, in definitiva, alla spartizione del poco potere residuo rimasto nelle maglie del bilancio di un Paese in agonia" sottolinea la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore.



Conclude: "Silvio Berlusconi è ancora l'unico leader responsabile che in queste ore - ma da sempre (i risultati economici dei suoi governi erano di gran lunga migliori rispetto a tutti i precedenti e i successivi guidati da tecnici o dalle sinistre) -, sta pensando a come dare risposte concrete e futuro e speranza agli oltre 4,5 milioni di italiani finiti in fascia di povertà e quelli che vi sono alla soglia causa governi non eletti dal popolo e che appunto non hanno e non possono avere interesse a quello che il popolo necessita."