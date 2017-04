Capitalism: A Love Story, il documentario di Michael Moore su Rai Storia

Al via la serie 'Contemporanea', un ciclo di documentari sui grandi temi di attualità: da venerdì 21 aprile su Rai Storia.

"Una selezione di grandi documentari che raccontano i grandi temi di attualità che saranno passaggi fondamentali dell'analisi storica futura. Li propone il nuovo appuntamento con il racconto del reale e della contemporaneità dal titolo 'Contemporanea' - infomano in una nota dalla tv di Stato -, in onda da venerdì 21 aprile alle 21.10 su Rai Storia."



Dalla Rai si chiarisce dunque: "Si comincia con 'Capitalism: A Love Story', di Michael Moore, che esamina l'impatto del dominio aziendale sulla vita quotidiana degli americani (e per definizione, quindi, sul resto del mondo). Il film si muove dalla Middle America alle sale del potere a Washington, fino all'epicentro finanziario globale di Manhattan."



Si fa sapere inoltre: "Con umorismo e indignazione, il film cerca di rispondere alla domanda: qual è il prezzo che l'America paga per il suo amore verso il capitalismo? Le famiglie pagano sicuramente un caro prezzo con il loro lavoro, le loro case ei loro risparmi."



"Moore va nelle case della gente comune la cui vita è stata capovolta dalla crisi finanziaria; ma va in cerca di spiegazioni anche a Washington DC e altrove. Quello che trova sono i sintomi fin troppo familiari di un amore smarrito: bugie - si comunica infine -, maltrattamenti, tradimenti... Il film è stato premiato al Festival di Venezia nel 2009."