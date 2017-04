Michael Jackson: viaggio dalla Motown a Off The Wall. Il doc di Spike Lee su Rai5

Il documentatio "Michael Jackson: viaggio dalla Motown a Off The Wall" realizzato da Spike Lee nel 2016 in onda su Rai5, venerdì 14 aprile.

"L'emancipazione della più grande star della musica pop, Michael Jackson, a partire dagli inizi con i Jackson 5 per giungere all'esordio solista di 'Off The Wall', viene raccontata nel documentario "Michael Jackson: viaggio dalla Motown a Off The Wall", realizzato da Spike Lee nel 2016 e presentato da Rai Movie alle 00:30 nella notte di venerdì 14 aprile", viene annunciato in una nota.



"La scelta della data di messa in onda non è casuale, in quanto il 14 aprile del 1982 l'artista iniziò a incidere il suo album più celebre e influente, 'Thriller', ai Westlake Studios di Los Angeles. - viene ricordato - Per giungere a quell'apoteosi la strada era stata in salita: il geniale performer era finalmente riuscito a surclassare sé stesso tre anni prima, approdando a un album solista di esordio che aveva davvero fatto epoca, il pluripremiato 'Off The Wall', spazzando via definitivamente l'immagine di bambino prodigio e mostrando al mondo un interprete e autore finalmente maturo, dal carisma avvincente".



"Spike Lee racconta questo percorso attraverso una quantità di filmati di repertorio corredati da interviste con veri e propri luminari del mondo musicale contemporaneo. - si anticipa - Davanti alla sua macchina da presa si avvicendano musicisti e produttori di fama globale come Carole Bayer Sager, David Byrne, David Foster, Kenny Gamble e Leon Huff, Siedah Garrett, Berry Gordy, Quincy Jones, John Legend, Valerie Simpson, Pharrell Williams e Stevie Wonder, condividendo i riflettori con alcuni dei membri della famiglia Jackson, contrappuntati da tranche di archivio che rievocano le tante collaborazioni di cui Jackson è stato protagonista - si pensi a quelle con Paul McCartney e con Diana Ross. Sono tutti lì per testimoniare il loro amore per Michael e per ricordare al mondo la grandezza del suo talento, in un film che è il secondo capitolo di un dittico iniziato nel 2012 con 'Bad 25', in cui il regista afroamericano commemorava l'uscita di un altro grande album di Jackson, 'Bad', narrandone la genesi e il cammino produttivo".