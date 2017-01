Messina: "doppia sponda" tra droga e mafia, 19 arresti

"Vasta operazione dei Carabinieri di Messina che, nella mattinata odierna, stanno eseguendo, nella provincia peloritana e in quella catanese, un'ordinanza di custodia cautelare, nei confronti di 19 soggetti (13 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 2 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), ritenuti responsabili - a vario titolo - di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da fuoco e altro" viene comunicato dell'Arma.



"L'inchiesta, denominata 'Doppia Sponda' e sviluppata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina, ha permesso di comprovare l'operatività di due gruppi criminali attivi nel territorio del capoluogo peloritano, che gestivano un vasto narcotraffico, anche grazie agli stretti collegamenti con esponenti di vertice di alcuni sodalizi mafiosi catanesi. In particolare, l'attività investigativa ha consentito di delineare gli assetti interni della consorteria indagata e le responsabilità dei singoli associati in ordine all'approvvigionamento e alla commercializzazione di ingenti 'partite' di cocaina e marijuana, destinate alle principali 'piazze di spaccio' dell'hinterland messinese" puntualizza in ultimo la Benemerita.