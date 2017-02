Messico, muri anche dentro casa: ed alimentano violenza scolastica

La Chiesa messicana avverte che violenza e povertà in ambiente familiare alimenta la violenza, anche a scuola.

I muri spesso non vengono eretti solo ai confini delle Nazioni. Felipe Pozos Lorenzini, Vescovo ausiliare di Puebla, in Messico, avverte infatti che "violenza e conflitti familiari, stress e mancanza di generi alimentari, sono terreno fertile per i bambini che frequentano la scuola svogliatamente e sempre più spesso diventano aggressivi verso gli altri compagni di scuola."



«Viviamo in un mondo molto difficile, dove mancano il dialogo e il contatto. Credo che la chiave stia nella ricomposizione del tessuto sociale, nel riavvicinamento dei genitori ai rispettivi figli. La scuola può certamente contribuire con iniziative del tipo 'Zaino Sicuro', ma il problema va affrontato alla radice», ha dichiarato il vescovo, nella nota giunta all'agenzia Fides.



"Prima di lui, i Vescovi della diocesi di Zacatecas, Messico, avevano lamentato il fenomeno proponendo la campagna 'Famiglia sicura prima dello Zaino sicuro'" si evidenzia in conclusione.