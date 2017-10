Melania Trump è un fake? Spunta ipotesi controfigura per la first lady

Melania Trump usa una confrofigura per evitare di passare del tempo con il marito durante alcuni eventi pubblici? Sono bastati un paio di occhiali da sole per scatenare il gossip, e la fantasia.

Sui social impazza l'ipotesi che Melania Trump per evitare di passare del tempo con il marito abbia scritturato una controfigura per partecipare al suo porto ad alcuni eventi pubblici.

La Rete si è scatenata osservando alcune immagini di Melania Trump durante un incontro del marito con la stampa nel Maryland, venerdì scorso. Sono bastati un paio di occhiali da sole neri e un impermeabile color beige per far ipotizzare che ad accompagnare Donald Trump c'era una controfigura.

A far insospettire soprattutto il fatto che le foto non rendevano giustizia al naso di Melania Trump, poiché sembrava molto più grosso di quello che è in realtà. E' bastato però che la first lady si togliesse gli occhiali per far cadere ogni dubbio.

Durante la campagna elettorale delle presidenziali 2016, anche Hillary Clinton fu accusata di usare l'imitatrice Teresa Barnwell per apparire più in forma, visto che alcuni media ipotizzavano che l'ex segretario di Stato fosse afflitta da una malattia neurologica.