Split payment, Tributaristi scrivono a Padoan: serve alternativa meno invasiva

La Federazione Nazionale Tributaristi scrive una lettera al Ministero dell'Economia per protestare sull'estensione dello split payment.

"La Federazione Nazionale Tributaristi, che racchiude le maggiori sigle sindacali sul territorio nazionale (Ancot, Ancit, Ati e Lait) ha inviato al Mef una lettera aperta nella quale si esprime tutta la contrarietà della Federazione all'adozione dello split payment per i professionisti ed alla ulteriore limitazione delle compensazioni dei crediti d'imposta" viene diffuso in una nota.



«Nel favorire la crescita e la semplificazione - si legge - si dovrebbe aprire al mercato e la concorrenza senza essere costituiti da interessi impropri e manovre impopolari».



"La Federazione Italiana Tributaristi, fortemente contraria alle due previsioni normative, ha già aperto un confronto con i partiti presenti nei due rami del Parlamento sottolineando i grandi disagi che incorrono fiscalmente proponendo alternative meno invasive, per i contribuenti e i professionisti" prosegue l'associazione delle imprese.



«Alcune nostre proposte - si prosegue nella lettera - sono state presentate durante le nostre audizioni alla VI commissione Finanze e Tesoro permanente del Senato per la semplificazione e sulla Delega Fiscale e durante l'audizione alla Camera sempre sulla Delega Fiscale».