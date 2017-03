Medjugorje: la Madonna non è mai apparsa. Tutto falso per il vescovo di Mostar

Mentre Papa Francesco manda un inviato speciale per "acquisire conoscenze della situazione pastorale", il vescovo di Mostar Ratko Peric scrive sul sito della diocesi che "la Madonna non è apparsa a Medjugorje", nemmeno durante la prima settimana del 1981.

Alla vigilia dell'arrivo a Medjugorje dell'inviato speciale di Papa Francesco, l'arcivescovo di Varsavia-Praga Henryk Hoser, il vescovo di Mostar Ratko Peric mette nero su bianco che le apparizioni della Madonna ai "veggenti" sono false.



Anche se la missione dell'inviato di Papa Francesco avrà "carattere esclusivamente pastorale", le dichiarazioni del vescovo di Mostar non potranno che influenzare le decisioni di Henryk Hoser perché se si prende per vero che "la Madonna non è apparsa a Medjugorje" la cura delle anime in quei luoghi dovrà essere necessariamente rivista.



Il 26 febbraio sul sito della diocesi in cui ricade la giurisdizione di Medjugorje, il vescovo Peric rammenta che dal 1982, anno successivo le presunte apparizioni, la Chiesa cattolica ha istituito diverse Commissioni per appurare la veridicità o meno del fenomeno.



In ultimo, la valutazione della Congregazione per la Dottrina della Fede chiesta da Papa Benedetto XVI che è passata nella mani di Papa Francesco, a causa delle dimissioni di Ratzinger. Finora, Bergoglio non si è mai espresso apertamente su Medjugorje ma alcune sue "frecciatine" contro i veggenti hanno fatto credere che Papa Francesco non fosse ben disposto a credere nel fenomeno delle apparizioni mariane in quei luoghi.



Da quello che è trapelato, la Congregazione per la Dottrina della Fede lascerebbe aperta la porta al soprannaturale solo riguardo le visioni delle prime settimane, ma con questo intervento il vescovo di Mostar, da sempre contrario a riconoscere qualsiasi credibilità al fenomeno di Medjugorje, chiude ogni spiragio.



"Sebbene talvolta si sia detto che le apparizioni dei primi giorni potrebbero essere ritenute autentiche e che poi sarebbe sopraggiunta una sovrastruttura per altri motivi, in prevalenza non religiosi, questa Curia ha promosso la verità anche riguardo a questi primi giorni", chiarisce Ratko Peric, aggiungendo: "Dopo aver trascritto dai registratori le audiocassette contenenti i colloqui avvenuti, nella prima settimana, nell'ufficio parrocchiale di Medjugorje, tra il personale pastorale e i ragazzi e le ragazze che avevano affermato di aver visto la Madonna, con piena convinzione e responsabilità esponiamo i motivi per cui appare evidente la non autenticità dei presunti fenomeni".



Di seguito vengono riportate succintamente una serie di punti inerenti ai primi giorni delle "apparizioni", che ad oggi hanno raggiunto la cifra di 47.000.



Per la Curia di Mostar "la figura femminile che sarebbe apparsa a Medjugorje si comporta in modo del tutto diverso dalla vera Madonna, Madre di Dio, nelle apparizioni riconosciute finora come autentiche dalla Chiesa" tanto da essere indicata come "ambigua".



Ad essere contestato anche il "tremito" delle mani dell'apparsa come raccontato da uno dei veggenti, Ivan Dragicevic, oltre al fatto che la data dell'anniversario delle presunte apparizioni, fissato il 25 giugno, "è arbitraria, inesatta, falsificata". Strano poi il fatto che solo alcuni veggenti hanno visto il Bambino assieme alla Madonna, che veste a seconda di chi la vede con colori diversi.



Il vescovo sottolinea inoltre che ci sono state una serie di "profezie false su apparizioni false" senza contare che la presunta Madonna di Medjugorje "non comincia mai per prima a parlare" e "alle domande dei 'veggenti' risponde in modo generico, piuttosto ambiguo, chinando la testa".



Ad oggi, inoltre, non è mai stato lasciato un segno evidente come prova dell'autenticità dell'apparizione, anche se i veggenti avevano assicurato che sarebbe stato lasciato "sulla collina, forse sotto forma di acqua". "Dopo quasi quattro decenni non esiste alcun segno, né acqua, solo fantasie!", commenta il vescovo.



A far molto riflettere, inoltre, il fatto che questa Madonna di Medjugorje si fa calpestare il suo velo e permette che i veggenti e le persone "tocchino il suo corpo". "Tali storie sui toccamenti del corpo della Madonna, della sua veste, del calpestio del suo velo creano in noi una sensazione e convinzione che si tratti di qualcosa indegno, inautentico e scandaloso. Qui non c'entra la Madonna cattolica!", assicura ancora Ratko Peric.



Infine, viene evidenziato che di fatto questa Madonna è stata "obbligata" ad apparire in un altro luogo rispetto a quello iniziale, come fu richiesto dal parroco Jozo Zovko a Mirjana Dragicevic dopo che la polizia aveva proibito di salire a Podbrdo, sul colle di Crnica, tanto che, viene osservato dal vescovo, "con le manipolazioni le 'apparizioni' sono trasferite in chiesa il 1 luglio 1981. - che aggiunge - Questo 'obbligare' l'apparsa a scendere ed apparire in chiesa è un gioco magico, e non il Vangelo di Cristo".



Rammentando anche la dichiarazione dell'ex vescovo Pavao Zanic del 1987, il quale chiariva che negli ultimi sei anni in realtà la Modanna a Medjugorje era "rimasta in silenzio", Ratko Peric conclude che "tenendo conto di tutto quel che è stato esaminato e studiato da questa Curia diocesana, incluso lo studio dei primi sette giorni delle presunte apparizioni, si può pacificamente affermare: La Madonna non è apparsa a Medjugorje! - e chiude - Questa è la verità che sosteniamo, e crediamo nella parola di Gesù, secondo cui la verità ci renderà liberi (cfr. Gv 8,32)".