Medjugorje: Papa Francesco manda un inviato speciale per la pastorale

Papa Francesco ha nominato Mons. Henryk Hoser, Arcivescovo di Warszawa-Praga (Polonia), "inviato speciale" a Medjugorje, per "acquisire più approfondite conoscenze della situazione pastorale".

In una breve nota la Segreteria di Stato vaticana informa che oggi Papa Francesco ha incaricato Sua Eminenza Mons. Henryk Hoser, S.A.C., Arcivescovo-Vescovo di Warszawa-Praga (Polonia), di recarsi a Medjugorje quale "Inviato Speciale della Santa Sede".



Il Vaticano precisa che "la missione ha lo scopo di acquisire più approfondite conoscenze della situazione pastorale di quella realtà e, soprattutto, delle esigenze dei fedeli che vi giungono in pellegrinaggio e, in base ad esse, suggerire eventuali iniziative pastorali per il futuro. Avrà, pertanto, un carattere esclusivamente pastorale".



Vine infine specificato che Mons. Hoser, il quale continuerà ad esercitare l'ufficio di Arcivescovo-Vescovo di Warszawa-Praga, "completi il suo mandato entro l'estate prossima".