Medjugorje: Madonna mai apparsa. Brosio: da vescovo solo mossa mediatica

Dopo che il vescovo di Mostar, Ratko Peric, ha scritto sul sito della diocesi che la Madonna non è mai apparsa a Medjugorje, Paolo Brosio su Facebook denuncia la "mossa mediatica fatta scattare ad orologeria per dividere e destabilizzare l'ambiente e mettere in difficoltà l'arcivescovo di Varsavia".

"In Croazia e Bosnia, da Zagabria fino a Sarajevo, passando per Mostar, tutti i più importanti quotidiani, le agenzie di stampa, le tv private e pubbliche, i quotidiani online e le radio hanno pubblicato e stanno continuando a dare grande risalto all'attacco frontale che il vescovo di Mostar Peric ha sferrato contro Medjugorje, contro le apparizioni, contro i francescani, contro i milioni di pellegrini che da 36 anni arrivano come un fiume in piena da tutte le nazioni del mondo", denuncia su Facebook Paolo Brosio, fedele alle apparizioni mariane di quei luoghi.



Come sta rimbalzando anche qui in Italia, Ratko Peric, vescovo di Mostar, ha infatti scritto sul sito dellla diocesi che la Madonna non è mai apparsa a Medjugorje, nemmeno durante la prima settimana delle apparizioni nel 1981.



Paolo Brosio dichiara che quello di Peric è infatti "un attacco senza precedenti con toni diffamatori e denigratori contro tutti i primi accadimenti delle apparizioni dei primi mesi del 1981", aggiungendo che "il vescovo ha attaccato il primo parroco di Medjugorje, Padre Jozo, uomo santo ed eroico per aver accettato la Croce della prigionia e della tortura pur di non rinnegare la veridicità delle apparizioni di Medjugorje".

Peric infatti ha evidenziato come Padre Jozo abbia di fatto "obbligato" la Madonna ad apparire in chiesa dal 1 luglio 1981 perché all'epoca la polizia aveva proibito di salire a Podbrdo, sul colle di Crnica.



"Padre Jozo - ricorda Brosio - attualmente si trova in punizione a Zagabria, da otto anni rinchiuso in un convento, senza poter riabbracciare i suoi cari in Erzegovina".



"Le clamorose dichiarazioni del vescovo di Mostar - osserva il giornalista - assumono un rilievo ancora più importante con effetti davvero negativi che creano gravi tensioni fra chi crede ed ha trovato qui una ragione di vita proprio alla vigilia dell'arrivo da Varsavia del vescovo Hoser, inviato speciale del Papa che dovrebbe arrivare fra pochi giorni. Sembra proprio una mossa mediatica fatta scattare ad orologeria per dividere e destabilizzare l'ambiente e mettere in difficoltà l'arcivescovo di Varsavia".



"Mi astengo da ulteriori commenti perché le riflessioni del vescovo di Mostar non hanno bisogno di ulteriori interpretazioni. - aggiunge Brosio - Mi domando solo: 'Ma un vescovo non dovrebbe essere paterno e misericordioso?', 'Un vescovo non dovrebbe essere contento se nella sua diocesi vengono a pregare milioni di fedeli e si convertono alla fede cattolica e apostolica?'."



Brosio afferma che Peric nel dire che "questa non è la Madonna evangelica apostolica della Chiesa cattolica" sono "altamente lesive sia del lavoro di Ruini che della devozione popolare di milioni di persone", in base al fatto che "la veridicità dei primi mesi delle apparizioni" sancita al termine dalla "Commissione internazionale presieduta da Ruini".



E si domanda ancora: "Ma il vescovo di Mostar non farebbe meglio a venire a Medjugorje a fare il suo lavoro di vescovo invece di diffamare tutto e tutti?".



"Io credo che i due vescovi di Mostar chi si sono succeduti dal 1981 ad oggi hanno commesso una gravissima violazione dei doveri pastorali, cioè hanno fatto mancare la presenza e l'assistenza spirituale, quali pastori di un gregge di milioni di persone, e invece si sono dedicati solo alle attività dei residenti e dei ragazzi di Medjugorje, limitandosi a partecipare una volta l'anno nel giorno delle loro cresime. - conclude Paolo Brosio - Penso che tutto questo sia gravissimo agli occhi di Dio e della madonna. Mi auguro che il nuovo vescovo inviato speciale del Papa sappia portare quella misericordia e quella bontà di cui oggi ha tanto bisogno l'umanità".