Migranti e rifugiati bloccati al gelo in Serbia. Disagi anche in Grecia, riferisce MSF

"In Serbia, secondo informazioni non ufficiali da parte delle autorità, potrebbero essere più di 8.500 i migranti e rifugiati presenti nel paese. Nei centri di accoglienza sono 6.000 posti disponibili ma solo 3.140 sono adatti all'inverno" viene diffuso in un comunicato di Medici Senza Frontiere.



MSF informa che ieri mattina "le persone che si trovavano in insediamenti informali a Subotica, al confine con l'Ungheria, sono state trasferite dalla polizia a Presevo, nel sud del paese".



"Venerdì scorso a Belgrado si contavano più di 2.000 persone nei magazzini abbandonati della città, 91 sono state trasferite in tre diversi centri del paese" continua l'Ong.



"MSF e Médecins du Monde hanno trattato sette casi di ipotermia. Aumentano infezioni respiratorie e malattie della pelle dovute alle temperature rigide e alle condizioni di vita" si osserva.



"MSF non ha ancora ottenuto alcuna risposta ufficiale da parte del governo sulla proposta di fornire ripari di emergenza, dato che le temperature dovrebbero rimanere stabili per almeno un'altra settimana" si precisa.



"In Grecia, a Lesbo il tempo sta migliorando ma il campo di Moria è umido e fangoso e le persone sono al freddo. Molte tende sono distrutte dal peso della neve e della pioggia. È stata creata una nuova area per ospitare 150 persone ma solo in 50 si sono trasferiti. MSF ha donato 100 letti a castello a questa struttura. A Samo molte persone vivono ancora nelle tende in un'area fangosa. La municipalità sta distribuendo coperte donate da MSF ad agosto 2016. MSF ha trasferito 23 persone vulnerabili dall'hotspot al proprio riparo d'emergenza, dove ospita attualmente 84 persone (famiglie, donne incinte, neonati). A Salonicco ieri sono caduti 15 cm di neve. Le strade sono bloccate e MSF ha dovuto interrompere le proprie attività di salute mentale. Abbiamo noleggiato auto 4x4 per raggiungere i 13 campi. Le condizioni sono particolarmente dure nel campo Softex dove le tubature sono gelate, non c'è elettricità e il riscaldamento è incostante. Gran parte dell'infrastruttura è danneggiata e dovrà essere sostituita appena terminata l'ondata di gelo" si puntualizza infine.