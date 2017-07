Migranti, Medici Senza Frontiere: su codice condotta Ong alcune ambiguità

Medici Senza Frontiere in merito al codice di condotta che dovranno seguire le Ong per il salvataggio dei migranti in mare.

«Alla riunione indetta dal Ministero dell'Interno sul Codice di Condotta per regolare le attività delle Ong in mare, Medici Senza Frontiere ha confermato la propria volontà di partecipare alla discussione con un approccio aperto e costruttivo, e ha sollevato alcune considerazioni e richieste di chiarimento perché qualunque codice proposto possa concretamente contribuire a salvare vite senza compromettere i principi dell'azione umanitaria» dichiara Gabriele Eminente, direttore generale di MSF.

«Abbiamo colto con favore gli sforzi volti a rafforzare la capacità di ricerca e soccorso (SAR) nel Mediterraneo, ma allo stesso tempo abbiamo espresso preoccupazione per alcuni elementi e ambiguità contenuti nel codice. - viene specificato - Auspichiamo che inizi oggi un vero processo di consultazione e che i punti sollevati durante l'incontro siano presi nella dovuta considerazione, affinché qualunque codice proposto possa rappresentare il migliore strumento di collaborazione per salvare vite in mare».

Dall'Ong informano infine: "Dall'inizio delle proprie attività di ricerca e soccorso MSF ha soccorso oltre 69.000 persone, nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali e sotto il coordinamento della guardia costiera italiana (MRCC). Dall'inizio del 2017 già oltre 2.200 vite, le ultime oggi stesso, sono andate perdute nel Mediterraneo centrale."

Redazione

© riproduzione riservata | online: 28/07/2017 | update: 28/07/2017

