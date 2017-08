Milan-Betis Siviglia: in diretta tv esclusiva su Rete 4

Su Rete 4 il match 'Milan-Betis Siviglia', in onda mercoledì 9 agosto.

"Mercoledì 9 agosto 2017, Retequattro trasmetterà in diretta, in esclusiva e in alta definizione alle ore 20.45 l'amichevole 'Milan-Betis Siviglia', che si disputerà allo stadio 'Massimino' di Catania" espone in un comunicato Mediaset.

"Una sfida impegnativa per gli uomini di Vincenzo Montella, a una settimana dall'andata dei playoff di Europa League contro i macedoni dello Shkendija. La sfida contro il Betis, per l'allenatore rossonero, sarà l'occasione per testare, magari dal primo minuto, i nuovi arrivi Leonardo Bonucci e Lucas Biglia. La telecronaca del match (che sarà riproposto in replica alle ore 00.30 su Premium Sport HD) sarà affidata a Ricky Buscaglia e Andrea Agostinelli, con Simone Cerrano a bordo campo" si annuncia infine.