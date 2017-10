La Nona di Neethoven diretta al Duomo di Milano da Zubin Mehta, su Rete4

Su Rete4 serata nel segno della grande musica, domenica 15 ottobre.

"Domenica 15 ottobre, alle ore 21.15, su Retequattro, eccezionale serata nel segno della grande musica con uno dei più conosciuti capolavori di tutti i tempi: la Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125 di Ludwig Van Beethoven, eseguita dall' Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, diretti da Zubin Mehta" si spiega in una nota da Mediaset.



"Scenario di questo prezioso dono al pubblico televisivo, il Duomo di Milano. - si sottolinea - L'occasione, la celebrazione di un importante anniversario: i 630 anni della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. La Veneranda Fabbrica, infatti, ha iniziato la sua infinita sfida contro il tempo per innalzare la grande Cattedrale milanese - simbolo della città nel mondo - il 16 ottobre 1387. Un'opera - il Duomo - interminabile, senza tempo, che da generazioni impegna migliaia di persone in un'infinita staffetta per custodirla e proteggerla. Grandi ingegneri, architetti, scultori, poeti e musicisti hanno lasciato il proprio segno nella storia di questo monumento, che a sua volta è punto di riferimento spirituale e morale, oltre che simbolo civico e identitario a Milano e nel mondo. Per omaggiare l'importante ricorrenza - grazie alla collaborazione tra Mediaset e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano -, la rete diretta da Sebastiano Lombardi propone lo storico 'Concerto per l'Europa' tenutosi il 3 giugno scorso nella cornice del Duomo. Un evento che ha unito due importanti identità culturali italiane nella loro ricchezza: Milano e Napoli. L'Orchestra e il coro del Teatro di San Carlo, diretti dal Maestro Zubin Mehta, eseguono la Nona di Beethoven, con Julianna Di Giacomo, soprano, Lilly Jørstad, mezzo-soprano, Burkhard Fritz, tenore e Liang Li, basso-baritono."



"L'evento ha richiamato in Duomo oltre 5.000 persone e si è tenuto sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo - poi osserva la società guidata da Fedele Confalonieri -, con il patrocinio di Arcidiocesi di Milano, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Lombardia, Regione Campania, Comune di Milano e Comune di Napoli."



Il Biscione informa infine nel comunicato: "L'idea di questo concerto è nata durante Expo, quando le sapienti mani di una fonderia di Nola hanno forgiato la copia della Madonnina che ha accolto i visitatori dell'Esposizione: è stato quasi impossibile non immaginare un momento successivo per celebrare quest'incontro, nel solco del linguaggio universale della musica che unisce e che parla al cuore di tutti. Un entusiasmo, nello stare insieme, richiamare e portare lontano, fino in Europa, facendo risuonare tra le volte del Duomo un gioioso inno alla pace."