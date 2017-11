Il "Peccato originale" di Gianluigi Nuzzi è Verissimo

"Sabato 11 novembre su Canale 5, appuntamento imperdibile con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. In esclusiva, ospite Giulia Michelini, protagonista assoluta della fiction 'Rosy Abate', in onda da domenica 12 novembre su Canale 5. Insieme per la prima volta in studio tre grandi nomi della musica italiana Francesco Renga, Max Pezzali e Nek in tour dal 20 gennaio in tutta Italia" si espone in un comunicato da Mediaset.



L'azienda di Cologno Monzese continua dunque: "E ancora, Gianluigi Nuzzi presenta il suo nuovo libro inchiesta sui misteri e gli scandali in Vaticano: 'Peccato originale'. A Verissimo due attori amatissimi: la bellissima Matilde Gioli e il nuovo idolo femminile Lino Guanciale, insieme al cinema con il film 'La casa di famiglia'."



Il Biscione spiega in conclusione: "Spazio al Gf Vip con le ultime eliminate dalla casa Corinne Clary e Carmen Russo. In studio anche Francesco Mandelli, che presta la voce al simpatico orsacchiotto protagonista del film animato 'Paddington 2'. Infine, per lo spazio dedicato a 'Il Segreto' intervista a Emilia, personaggio storico della soap spagnola, interpretata dall'attrice Sandra Cervera."