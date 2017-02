Heroes Rebor: la miniserie su Premium Action

Al via dal 10 febbraio su Premium Action la miniserie 'Heroes Reborn'.

"Sono tempi duri per gli umani evoluti. Dopo essere stati accusati di un attentato terroristico, sono costretti a vivere nascondendo le loro capacità paranormali. Il sequel della serie scifi Heroes, prodotta da Warner Bros, è in onda su Premium Action, dal 10 febbraio, ogni venerdì, in prima serata" spiegano in un comunicato da Mediaset.



Il gruppo milanese prosegue l'esposizione: "'Heroes Reborn' è una miniserie in 13 puntate che narra le vicissitudini degli evoluti, coinvolti in un'epica lotta tra bene e male - tra chi cerca di usare i loro poteri sovrumani a fin di bene e chi fa l'opposto - mentre altri danno loro la caccia per neutralizzarli, ucciderli o sfruttarne le abilità."



Il Biscione spiega in conclusione: "'Heroes Reborn', come nella serie madre, adotta una narrazione sotto forma di volumi e capitoli: ogni puntata corrispondente ad un capitolo e più puntate, non sono necessariamente corrispondenti ad un volume. Le puntate della miniserie, il cui primo capitolo è intitolato come l'ultimo episodio di Heroes, 'Brave New World', sono parte del volume Awakening. Nel cast brilla Zachary Levi. Tra gli altri interpreti Judith Shekoni, Kiki Sukezane, Robbie Kay, Danika Yarosh, Rya Kihlstedt, Henry Zebrowski. Non manca Jack Coleman, già protagonista di Heroes, mentre altri personaggi della serie originale figurano come guest star. Principale autore e showrunner della serie è Tim Kring. Come per Heroes, 'Heroes Reborn' ha generato una distribuzione multi-piattaforma con la pubblicazione di fumetti, videogiochi e una webserie."