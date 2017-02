Ciao Bellezza!, saluta ancora Diego Dalla Palma nella nuova edizione

Al via su Rete4 la nuova edizione di 'Ciao Bellezza!', in onda da sabato 25 febbraio.

"Da sabato 25 febbraio, alle ore 15.35, su Retequattro, prende il via la nuova edizione di 'Ciao Bellezza!', il magazine dove un gruppo di donne si affida all'esperienza di Diego Dalla Palma per rivoluzionare e valorizzare il proprio aspetto e la propria identità" diffondono in un comunicato da Mediaset.



"Il 'guru dell'immagine' incontra protagoniste, familiari ed amici delle prescelte, raccontandone le storie, tutte all'insegna dell'emozione e del sentimento. - si precisa - Saranno lo sguardo ed i consigli di Dalla Palma, coniugati alla maestria del suo team tecnico, a dare vita ad un nuovo look per ognuna delle bellezze al centro delle puntate. Fondamentale, l'analisi che queste persone fanno di se stesse."



"E, come sempre, sarà Diego Dalla Palma ad aiutarle in questo percorso - talvolta impegnativo, ma di sicuro effetto - verso una bellezza autentica, una maggiore serenità ed una ritrovata armonia tra la propria immagine interiore e quella esteriore" spiega in conclusione della nota l'azienda di Cologno Monzese.