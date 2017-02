Animal Kingdom: al via il drama di Jonathan Lisco su Premium Crime

Su Premium Crime al via da martedì 7 febbraio la serie 'Animal Kingdom', in 10 puntate.

"Surf, sesso e crimine sono il cocktail esplosivo del drama TNT 'Animal Kingdom', serie creata dallo sceneggiatore Jonathan Lisco e basata sull'omonimo film cult australiano del 2010 diretto da David Michôd, in questa occasione produttore esecutivo" rivela in una nota Mediaset.



"Premium Crime, propone il serial dal 7 febbraio, ogni martedì, con 10 appuntamenti in prima serata. Presentato al Tribeca Film Festival, 'Animal Kingdom' è incentrato sul diciassettenne Joshua J Cody (Finn Cole), ospitato dai parenti dopo la morte della madre per un'overdose. Janine Smurf Cody - la mitica Ellen Barkin, qui in versione nonnina, granny e manipolatrice - accoglie il ragazzo in una famiglia dove 'sei protetto, fino a quando non diventi tu stesso una preda'. Nella cornice assolata e all'insegna del take it easy del Sud della California, a casa Cody stazionano anche tre zii surfisti, di mestiere rapinatori, ed un quarto, totalmente squilibrato ed appena uscito di galera. Ma il vero boss è Smurf: niente le sfugge, tutto è sotto il suo controllo, impossibile disubbidirle. Prepara manicaretti, miscela drink e manipola la vita di tutti, compresa quella del nipotino." prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.



"Nel cast brillano gli atletici e super sexy Barry Baz Blackwell (Scott Speedman, Felicity), Andrew Pope Cody (Shawn Hatosy, Southland e al cinema Nemico pubblico, Il cattivo tenente), Craig Cody (Ben Robson, Vikings) e Deran Cody (Jake Weary, Tomato Red, Smartass)" continua il Biscione.



"TNT ha rinnovato la serie per una seconda stagione: altri 10 episodi che andranno in onda nel 2017. - si precisa infine - Il drama, negli USA ha realizzato una media di 1.2 milioni di spettatori sulla tv lineare e - programmato anche su altre piattaforme - ha raggiunto complessivamente 6.7 milioni di individui."