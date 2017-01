Angie Tribeca: la parodia dei police procedural su Joi

"Una vera chicca per intenditori. Una miscela unica di humor acuto e grande divertimento, frutto di un cast di talento per una credibile, divertente ed assurda parodia dei police procedural. È 'Angie Tribeca', la serie culto ideata da Steve Carell e dalla moglie Nancy, presa in giro dei polizieschi che affollano i palinsesti tv di tutto il mondo" apre con un comunicato Mediaset.



"Gli episodi inediti della prima e della seconda stagione hanno preso il via in esclusiva assoluta per l'Italia su Joi - si precisa -, il 17 gennaio e proseguono ogni martedì, alle ore 21.45, per 20 appuntamenti. Protagonista della serie, Rashida Jones (Angie Tribeca) attrice, modella e musicista, figlia del produttore discografico Quincy Jones e della sua terza moglie, l'attrice Peggy Lipton (apparsa in 'Twin Peaks' nel ruolo di Norma Jennings, la ex Miss Twin Peaks poi divenuta proprietaria del RR Diner)."



Il Biscione poi sottolinea: "In tv ha brillato in The Office e Parks and Recreation. La versatile Jones, come cantante ha collaborato con i Maroon 5 ed i Foo Fighters l'hanno scelta per il videoclip del loro singolo 'Long Road to Ruin'. Come modella, Rashida è stata volto di Gap e People l'ha inclusa diverse volte tra le persone più belle del mondo. Harper's Bazaar l'ha inserita nella classifica delle donne meglio vestite d'America. Rashida Jones qui interpreta un'agente del Los Angeles Police Department della fittizia unità RHCU - Really Heinous Crimes Unit (Unità Crimini Davvero Odiosi) - ed è affiancata dall'imbranato Jason Jay Geils (Hayes MacArthur). Insieme, sono chiamati a risolvere i più insoliti crimini di LA."