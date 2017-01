Papa Francesco sfratti McDonald's da Borgo Pio, chiede Codacons

"Sul caso del McDonald's aperto a Borgo Pio, per il quale pende un ricorso al Tar del Lazio promosso dalla stessa associazione dei consumatori, il Codacons rivolge oggi un appello a Papa Francesco" annuncia l'associazione dei consumatori.



"Chiediamo al Pontefice di intervenire in prima persona per risolvere il contratto d'affitto dell'immobile, di proprietà del Vaticano, e sfrattare McDonald's da Borgo Pio, mettendo al posto del fast food una mensa Caritas che aiuti i bisognosi - afferma il presidente Carlo Rienzi - Dall'inizio del suo mandato, infatti, tutta l'attività di Papa Francesco è stata sempre incentrata sui poveri e sulla carità in favore dei più deboli e dei bisognosi: crediamo che il caso di Borgo Pio possa rappresentare una opportunità per il Vaticano per mettere in pratica le parole del Pontefice. In tal senso rivolgiamo un appello direttamente a Papa Bergoglio, affinché intervenga per sfrattare McDonald's e utilizzare l'immobile, già dotato di cucine e impianti per la ristorazione, per allestire una mensa permanente della Caritas".