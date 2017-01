McDonald's Borgo Pio non può sostituire Caritas, dice Codacons a Papa Francesco

"Il Codacons boccia l'iniziativa del McDonald's di Borgo Pio, che ha deciso di regalare mille pasti gratis al giorno ai senzatetto che dormono nelle vicinanze del Vaticano" chiarisce in una nota l'associazione dei consumatori.



"Si tratta di solidarietà 'di facciata', tesa a coprire le tante polemiche sorte a seguito dell'apertura del fast food in pieno centro e a salvare l'immagine di McDonald's - afferma il presidente Carlo Rienzi - Con l'iniziativa sui clochard non si cancella certo l'offesa al patrimonio culturale di Roma e la deturpazione della storia e della tradizione della città rappresentata dall'arrivo del colosso degli hamburger a Borgo Pio, ma anzi la si aggrava: il Vaticano potrebbe aprire una mensa stabile per i poveri ad esempio all'interno dei Musei Vaticani, ma non lo fa per difendere il decoro e il prestigio di un sito culturale importantissimo".



"Non si capisce quindi perché la Chiesa permetta ad una multinazionale delle patatine fritte di sostituirsi alla Caritas regalando pasti ai clochard in un luogo altrettanto importante come il centro storico di Roma, consentendo così a McDonald's di limitare i danni d'immagine subiti, attraverso una strumentalizzazione inaccettabile" precisa quindi Rienzi.



"Il Codacons, a nome dei residenti di Borgo Pio, ha deciso di rivolgersi direttamente a Papa Francesco, con una lettera in cui si chiede al Pontefice un intervento personale contro la strumentalizzazione della povertà tesa a difendere i pingui canoni di affitto pagati al Vaticano dalla multinazionale dei fast food" si anticipa infine.