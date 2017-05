Max Gazzè: 3 progetti live per l'estate. Anche con Carmen Consoli e Alex Britti

Max Gazzè annuncia su facebook tre nuovi progetti live, ad iniziare dal nuovo tour. Il il 15 e il 16 luglio Gazzè sarà invece a Barolo con Carmen Consoli e Daniele Silvestri. Il 31 luglio ed il 1 agosto tappa invece al Parco della Musica con Alex Britti.

Tre nuovi progetti live per Max Gazzè, viene annunciato su Facebook.



"Così per l'estate 2017 Gazzè ha in cantiere ben 3 nuovi progetti live: innanzitutto il suo nuovo tour, un concerto rock con sette elementi sul palco, tutti collaboratori storici, musicisti che lo hanno affiancato nelle avventure musicali più sperimentali come nei maggiori successi popolari: alle chitarre Giorgio Baldi e Francesco De Nigris, Dedo alla chitarra acustica e trombone, Cristiano Micalizzi alla batteria e Clemente Ferrari alle tastiere, a loro si aggiunge Arnaldo Vacca alle percussioni (musicista in 'Alchemaya') oltre allo stesso Max al basso. Con loro e con il suo pubblico Max troverà una nuova chiave in cui accordare i suoi strumenti, gli strumenti espressivi e quelli musicali, un nuovo colore con cui tingere le sue canzoni" viene annunciato.



"Ma il suo calendario si estende a due progetti speciali, condivisi con amici di lungo corso oltrecché artisti straordinari: il 15 e il 16 luglio, sarà a Barolo insieme a Carmen Consoli e Daniele Silvestri, per una produzione esclusiva del Festival Collisioni; qui i tre suoneranno insieme in acustico prima e con le rispettive band dopo per 'la notte più lunga del festival'" si anticipa.



"Diversissimo il progetto che presenterà insieme ad Alex Britti all'Auditorium Parco della Musica a Roma il 31 luglio e 1 agosto: - viene invece spiegato - con 'In missione per conto di Dio' i due artisti torneranno alle loro radici comuni, il blues; l'energia, l'ironia e i decibel di quegli anni risuoneranno nella Cavea per quello che sarà il fulcro di questo grande evento...e se i volumi si faranno troppo alti, fuori, ad attenderli, ci sarà ancora la bluesmobile".