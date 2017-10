Torino: su indagine Appendino M5S come Giano bifronte, dice Marino (PD)

Mauro Marino del PD commenta l'avviso di garanzia al sindaco di Torino Chiara Appendino.

"Rispetto all'avviso di garanzia ricevuto dalla Sindaca Chiara Appendino - informa in un comunicato Mauro Marino, senatore del Partito Democratico -, e coerentemente con quanto ha sempre sostenuto il Partito Democratico, urge ribadire la necessità di attendere che la procura compia le proprie indagini e giunga ad una conclusione. Sarebbe impensabile e ingiusto, oggi, chiedere un qualsivoglia passo indietro da parte della Sindaca."



"Ciò non toglie che l'atteggiamento da Giano bifronte mantenuto dal MoVimento 5 Stelle sul tema degli avvisi di garanzia sia - precisa in ultimo -, quantomeno, discutibile. Altrettanto discutibile è il tentativo, da parte di Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, di cercare di creare parallelismi tra la situazione finanziaria ereditata dal Comune e l'assenza dell'indicazione, obbligatoria in termini di legge, di un debito da 5 milioni nel bilancio della Città, nella speranza di riuscire a reindirizzare eventuali 'colpe' laddove non ne esistono. Il Movimento si conferma, ancora una volta, una perfetta macchina di disinformazione."