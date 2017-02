Soddisfazione per ok a Commissione d'inchiesta su crisi banche, dice Marino (PD)

Mauro Marino del PD sulla Commissione d'inchiesta sulle banche.

"Siamo soddisfatti. Oggi abbiamo dimostrato che, al di là di ogni polemica emersa nelle ultime settimane, la nostra volontà è sempre stata quella di approvare il dl sull'Istituzione della Commissione d'inchiesta nel modo più completo e con la massima rapidità possibile" illustra in un comunicato Mauro Marino, senatore del Partito Democratico.



Comunica in conclusione: "La Commissione, composta da venti senatori e venti deputati, avrà il compito di verificare gli effetti della crisi finanziale globale sul sistema bancario, così come la gestione degli istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione."