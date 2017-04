Potere d'acquisto e mercato immobiliare: bontà riforme, dice Marino (PD)

Mauro Marino del PD sugli ultimi dati Istat.

"I dati Istat raccontano un 2016 record, durante il quale il potere d'acquisto delle famiglie è aumentato dell'1.6%. Si tratta del maggior rialzo degli ultimi 15 anni" commenta in una nota il senatore del Partito Democratico Mauro Marino.



"Sono dati che confermano la bontà delle politiche di riforma attuate nel corso degli ultimi tre anni. Positivi anche i segnali del mercato immobiliare: nel quarto trimestre si inverte finalmente il trend negativo dei prezzi delle abitazioni esistenti - riferisce infine il parlamentare PD -, con un +0.1%. In riferimento al periodo precedente, è stato arginato in modo significativo anche il crollo dei prezzi delle nuove abitazioni, che passa dal -2% al -0.1%. Si tratta, dopo un altro anno difficile per il mercato immobiliare, di segnali di ripresa incoraggianti, che ci fanno guardare al futuro con ottimismo."