Polemiche su incontro con Ignazio Visco pretestuose, dice Marino (PD)

Mauro Marino del PD sull'incontro con il governatore di Bankitalia.

"Le polemiche successive all'incontro con il Governatore Ignazio Visco sono pretestuose ed inutili" riferisce in una nota il senatore del Partito Democratico Mauro Marino.



"La richiesta - diffonde in ultimo l'esponente dem -, formalizzata nei giorni scorsi, di acquisire la documentazione in possesso della Banca d'Italia sulle vicende delle Banche oggetto dell'inchiesta parlamentare, ha avuto una pronta e collaborativa risposta da parte del Governatore Visco, che ha voluto incontrare il Presidente e i Vicepresidenti della Commissione d'inchiesta per testimoniare la piena disponibilità verso l'organismo. L'incontro, reso noto alla stampa e svoltosi nella sede istituzionale, è servito a mettere a fuoco elementi, soprattutto tecnici e squisitamente operativi, affinché la Commissione possa, in tempi celeri, analizzare e utilizzare la vasta mole di documenti, a beneficio di tutti i componenti della Commissione. Esprimo quindi un apprezzamento per la disponibilità dimostrata, rassicurando i deputati e i senatori, anche coloro che non perdono occasione per costruire polemiche inutili e dannose, sull'estrema utilità dell'incontro ai fini dell'inchiesta e del lavoro di indagine."