PIL: sotto media UE perché terremoto ha colpito agricoltura, dice Marino (PD)

Mauro Marino del Pd commenta i dati del PIL.

"I dati sul PIL 2016 diffusi dall'Istat raccontano di un Paese che guarda al domani con ottimismo" afferma in un comunicato Mauro Marino, senatore del Partito Democratico.



Conclude infine: "È vero, la nostra crescita è ancora leggermente inferiore a quella di altri paesi europei, ma non dimentichiamoci, come ha sottolineato Coldiretti, che vi è stata una decisa contrazione del settore agricolo, come conseguenza, purtroppo, della terribile ondata sismica che ha colpito il Centro Italia. Per il 2017, dunque, sono convinto che gli effetti delle riforme degli ultimi due anni, sempre più a regime, potranno contribuire a migliorare le stime di crescita.."