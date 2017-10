Ok da Commissione affare assegnato gestione crediti deteriorati, dice Marino (PD)

Mauro Marino del PD sull'affare assegnato sulla gestione dei crediti deteriorati.

"La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha approvato - espone in un comunicato il senatore del Partito Democratico Mauro Marino -, a larghissima maggioranza, con la sola astensione del MoVimento 5 Stelle, l'affare assegnato sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane".



"Abbiamo invitato il governo ad attivarsi nelle sedi opportune affinché la BCE, in relazione a i crediti deteriorati futuri, nella sua indipendenza e nell'ambito delle sue competenze, formuli nuove indicazioni al sistema bancario e agli organismi di vigilanza operanti nei singoli Paesi, in stretta sintonia con le Istituzioni UE e in coerenza con gli obiettivi di crescita che hanno, come già ricordato, ispirato anche la sua più recente politica monetaria" spiega.



"Si tratta di una deliberazione importante - scrive il parlamentare PD -, che consente alla Commissione di partecipare alla consultazione pubblica che la Commissione europea ha avviato sullo sviluppo dei mercati secondari per i crediti deteriorati. Le sofferenze nette nel 2017 sono calate del 23 per cento, in evidente controtendenza rispetto agli anni precedenti, e occorre quindi sostenere il processo di riassorbimento con misure adeguate e circostanziate."

"Le linee guida proposte dal Comitato di Sorveglianza della BCE devono essere in sintonia con gli indirizzi che maturano nel Consiglio e nella Commissione Europea" sottolinea infine.