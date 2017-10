Mine antiuomo: modifiche e approvare subito la legge, dice Marino (PD)

Mauro Marino del PD sul disegno di legge contro i finanziamenti alle imprese che fanno mine antiuomo.

"Prendo atto dei rilievi espressi dal Capo dello Stato sul disegno di legge delle mineantiuomo e dichiaro la piena disponibilità - espone in un comunicato Mauro Marino, senatore del Partito Democratico -, in qualità di presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, a operare per riesaminare in breve tempo il testo della legge per apportare le modifiche ritenute necessarie."



Il presidente della Commissione Finanze illustra quindi: "La Commissione aveva a suo tempo approvato all'unanimità il testo in ragione degli aspetti innovativi e positivi volti a potenziare l'azione di messa al bando delle bombe a grappolo e delle mine antiuomo e di contrasto della loro diffusione anche dal punto di vista finanziario."



"L'accordo di tutti i gruppi - maggioranza e opposizione - testimonia di un'unità di intenti sulle finalità della legge e di un metodo di lavoro trasparente e pubblico che smentisce ogni ricostruzione giornalistica circa eventuali scopi nascosti" prosegue.

Evidenzia in conclusione: "A conferma di ciò, sono convinto che il Parlamento saprà seguire le indicazione del Capo dello Stato approvando una legge da tempo attesa."