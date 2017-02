Fisco amico non è utopia: aumento gettito tasse lo dimostra, dice Marino (PD)

Mauro Marino del Pd sull'aumento del gettito delle tasse nel 2016.

"Stiamo andando nella giusta direzione, come dimostrano i dati diffusi oggi: la lotta all'evasione, così come il gettito, hanno raggiunto cifre record, considerando anche la diminuzione, seppur ancora non sufficiente, della pressione fiscale" espone in una nota il senatore del Partito Democratico Mauro Marino.



"Il quadro generale va modificandosi. Emerge, con moderata ma costante gradualità, un cambio di cultura nel nostro Paese: quello che sembrava inizialmente un'utopia, quando venne varate la legge di delega fiscale, cioè il concetto di fisco-amico, sta invece dimostrandosi un'impostazione che aumenta la fiducia del contribuente nel sistema fiscale. Si tratta di un vero e proprio capovolgimento del sistema nel senso di una maggiore attenzione al contribuente" prosegue il presidente della Commissione Finanze.



"Occorre ovviamente ringraziare il ministro Pier Carlo Padoan, il viceministro Casero e la Direttrice Orlandi per aver creduto e intrapreso con impegno questa strada, ma anche tutto il personale dell'Agenzia delle Entrate, che ogni giorno si impegna concretamente perché ciò sia possibile" rende noto in ultimo.