Decreto salva banche primo pilastro per riforma del sistema, dice Marino (PD)

Mauro Marino del PD sul decreto salva banche.

"Oggi aggiungiamo un importante pilastro alla costruzione del grande edificio della riforma del sistema bancario italiano" espone in una nota Mauro Marino, senatore del Partito Democratico, in riferimento al decreto salva banche.



Il presidente della Commissione Finanze chiarisce inoltre: "Un provvedimento importante, indirizzato, anzitutto, a sostenere la liquidità del sistema bancario attraverso la concessione di una garanzia di Stato, onerosa, sulle passività delle singole banche. Siamo quindi intervenuti per migliorare il testo su questioni fondamentali, estendendo la platea dei risparmiatori delle quattro banche che potranno chiedere i rimborsi, inserendo un limite massimo di remunerazione per i manager degli istituti in difficoltà aiutati dallo Stato e prevedendo l'obbligo del governo di inviare al Parlamento un'informativa periodica sull'andamento delle banche oggetto di ricapitalizzazione precauzionale."



Riflette infine: "Con l'inserimento dell'educazione finanziaria all'interno del provvedimento, infine, abbiamo posto le basi per migliorare la consapevolezza in materia delle famiglie italiane."