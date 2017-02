Decreto Salva risparmio: governo apre educazione finanziaria, dice Marino (PD)

"L'obiettivo di inserire, all'interno del testo di conversione del decreto 'Salva risparmio', un capitolo dedicato all'educazione finanziaria è sempre stato, per me e per l'intera Commissione, chiarissimo" segnala in una nota il senatore del Partito Democratico Mauro Marino.



"Dopo le difficoltà degli ultimi giorni e l'iniziale parere negativo abbiamo intrapreso un fitto dialogo con il governo, che ha compreso l'importanza e la necessità di un intervento mirato e si è impegnato a sbloccare la situazione. - annuncia - È un testo forse meno articolato di quelli precedentemente presentati, ma centra l'obiettivo della creazione di una Strategia Nazionale atta a coordinare, implementare e coadiuvare lo sviluppo dell'Educazione Finanziaria nel territorio italiano, anche grazie al lavoro di un Comitato di esperti dedicato, incaricato di monitorarne costantemente l'efficacia e di proporre correttivi e miglioramenti".