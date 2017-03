Commissione banche per individuare carenze del sistema, dice Marino (PD)

Mauro Marino del PD riflette sulla Commissione d'inchiesta sulle banche.

"La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha elaborato il testo della commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario - rende noto il senatore del Partito Democratico Mauro Marino -, dopo aver condotto un'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, a conclusione della quale ha approvato un documento che specificava gli indirizzi da seguire nel delineare le competenze della commissione di inchiesta."



Dichiara inoltre: "L'indagine conoscitiva nasce dalla volontà della Commissione di conoscere analiticamente gli scenari nei quali inserire l'attività di inchiesta parlamentare che tutti i Gruppi hanno ritenuto di proporre con numerose iniziative in modo da orientare meglio la definizione dell'inchiesta. E' dovere della politica rassicurare sulla volontà di salvaguardare i risparmiatori vittime di cattive pratiche, di sostenere la banche in difficoltà in chiave di stabilità sistemica, di operare per una azione di vigilanza continua e efficace."



"Un elemento distintivo della discussione in Commissione è stata la volontà di tenere separate l'attività della magistratura e quelle dell'inchiesta parlamentare, nella piena consapevolezza della distinzione dei ruoli, ma anche quella di individuare carenze e aporie di sistema, da affrontare con strumenti sistematici piuttosto che quello di indicare o cercare responsabilità di singoli o di istituzioni" prosegue il presidente della Commissione Finanze.



Descrive infine: "Richiamo l'attenzione su una questione, un anno, da intendersi come la fine naturale della legislatura, ci sembra essere un periodo sufficiente di tempo per garantire la funzionalità e l'efficacia della commissione."