Agenzie fiscali: ok a risoluzione Guerra su riorganizzazione, dice Marino (PD)

Mauro Marino del PD sulla riforma delle Angezie fiscali.

"La Commissione Finanze ha approvato la risoluzione proposta dalla relatrice Guerra sulla riorganizzazione della Agenzie fiscali. Un risultato certamente importante, ma si tratta di un punto di partenza e non di arrivo, alla luce del percorso di cui la Commissione, per prima, si è fatta con continuità promotrice, sin dal 2015" illustra in un comunicato Mauro Marino, senatore del Partito Democratico.



"Quello delle Agenzie Fiscali è un tema particolarmente delicato, svolgendo queste un ruolo fondamentale nel Paese ma necessitando, altresì, di migliorativi in termini di efficienza, autonomia e efficacia. La Commissione ha lavorato con grande serietà e attenzione ai dettagli, individuando chiaramente le linee di riforma da percorrere. Ora abbiamo la consapevolezza e il dovere di partire da queste basi per elaborare un disegno di legge, e portare così a compimento il percorso intrapreso" rende noto in conclusione.