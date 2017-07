Flixbus: Italia non abbia paura della concorrenza, dice Del Barba (PD)

Mauro Del Barba del PD su Flixbus.

"La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento a mia prima firma, presentato anche dal collega Stefano Esposito, che di fatto salva Flixbus dallo stop a fine ottobre. Nel testo approvato si prevede anche l'istituzione di un tavolo presso il Ministero dei Trasporti per meglio riorganizzare i servizi automobilistici interregionali" informa in una nota il senatore del PD Mauro Del Barba.

"La multinazionale degli autobus low cost svolge un servizio essenziale anche per i ragazzi che sono costretti a spostarsi frequentemente. - spiega - Un grande Paese come il nostro non deve avere paura della concorrenza se questa porta più servizi per i cittadini"

"Flixbus può stare certa che la sua attività non sarà interrotta: - assicura quindi l'esponente dem - più cittadini che si muovono a costi accessibili significa maggiori opportunità per tutti e più posti di lavoro, senza che a rimetterci sia la sicurezza, che rimane inalterata e sulla quale vigilerà il tavolo di lavoro previsto dal provvedimento. Questo può e deve essere un buon esempio di come i servizi, se organizzati bene nel rispetto di tutti e senza ledere i diritti di nessuno, possano portare a un miglioramento della vita di tutti i giorni".