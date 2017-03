Martina dalla Sala Paola Clemente: serve stop ad aste al doppio ribasso

Il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina inaugura la sala intitolata a Paola Clemente, la bracciante morta morta nei campi e vittima del caporalato.

«Vogliamo che la Sala Paola Clemente non significhi solo memoria ma anche responsabilità per il futuro. Chiunque entrerà da ora in poi in questo spazio sarà accolto dalla frase 'Perché l'impegno per la legalità e i diritti nel lavoro agricolo continui sempre'. La battaglia contro lo sfruttamento e il lavoro nero chiama ognuno alla responsabilità», viene dichiarato dal ministro Maurizio Martina.



«In queste prime settimane di applicazione della nostra legge sul caporalato, abbiamo visto alcuni segnali positivi, a partire dalla crescita dei contributi previdenziali agricoli e all'emersione del nero. - sottolinea - Ora serve concentrare le forze per dare continuità al lavoro di squadra delle istituzioni per aumentare i controlli, migliorare l'accoglienza dei lavoratori stagionali, verificare il rispetto dei contratti di lavoro. Allo stesso tempo dobbiamo essere al fianco delle migliaia di aziende agricole oneste, che oggi subiscono la concorrenza sleale di chi sfrutta».



«Serve affrontare con decisione il nodo dei rapporti di filiera e della remunerazione degli agricoltori, che troppo spesso ottengono meno dei costi produttivi che sostengono, a partire ad esempio dall'eliminazione di una pratica scorretta come le aste al doppio ribasso. - annuncia - Dobbiamo restituire dignità e diritti nel lavoro agricolo. Un importante contributo verrà dall'assegno di ricerca annuale alla memoria di Paola Clemente, che abbiamo istituito con il Crea per lo studio e il monitoraggio delle condizioni del lavoro agricolo in Italia. La Sala Paola Clemente ricorda a ognuno di noi le proprie responsabilità, la battaglia per la legalità deve continuare».