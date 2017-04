Turchia liberi Gabriele Del Grande ma anche prigionieri politici, dice Landini

Maurizio Landini, segretario della Fiom, sull'arresto di Gabriele Del Grande.

"Gabriele Del Grande da dieci giorni è privato della propria libertà, nessuna motivazione sulle ragioni del fermo se non l'evidente tentativo di mettere a tacere il suo lavoro nella ricerca della verità che lo ha portato in Turchia per dare voce a persone oppresse e in fuga dalla guerra. E' necessario che il governo italiano che è responsabile con l'Unione Europea del sostegno al regime di Erdogan si spenda fino al rilascio di Gabriele e che fino ad allora esiga che a Gabriele sia garantita la possibilità d' incontrare il suo legale e i rappresentanti del Consolato italiano" dichiara in una nota Maurizio Landini, segretario della Fiom.



"Allo stesso tempo l'Italia si faccia parte attiva nella cancellazione dell'accordo dell'UE con la Turchia. A oggi nel paese sono imprigionati giornalisti - ricorda -, attivisti, migliaia di esponenti delle opposizioni politiche e sociali, delle minoranze etniche. Per questo chiediamo, insieme al rilascio di Gabriele Del Grande, anche la scarcerazione dei prigionieri politici che Ankara detiene."



"Esprimiamo la vicinanza di tutta la Fiom a Gabriele e ai suoi cari: abbiamo avuto modo di avere ospiti i registi di 'Io sto con la sposa' lo scorso giugno alla festa nazionale della Fiom e abbiamo un profondo rispetto e riconoscimento per il lavoro che questi giornalisti e registi stanno portando avanti nella difesa della libertà", conclude.