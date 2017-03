Morto Alfredo Reichlin: grave perdita anche per il sindacato, dice Landini

Maurizio Landini ricorda Alfredo Reichlin, lo storico dirigente del Pci morto a 91 anni.

"La scomparsa di Alfredo Reichlin rappresenta una grave perdita per il movimento sindacale e i lavoratori italiani cui Reichlin ha dedicato molte delle proprie energie durante la sua lunga e intensa vita. Dalla militanza partigiana all'impegno parlamentare - ricorda in una nota Maurizio Landini della Fiom -, dall'attività giornalistica a quella di studioso dell'economia capitalistica e dei suoi influssi sui problemi del lavoro e sui suoi diritti."



Il sindacalista sottolinea infine: "Reichlin ci lascia un'importante eredità morale e politica, significativamente sintetizzata nel suo ultimo articolo, scritto pochi giorni fa, in cui sottolineava la necessità di 'un vero e proprio cambio di passo per la sinistra e per l'intero campo democratico', concludendo che 'non sarà una logica oligarchica a salvare l'Italia'. Ai suoi familiari e amici va il cordoglio e l'abbraccio di tutta la Fiom."