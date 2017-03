Landini: Oerlikon Graziano presenti piano industriale invece di licenziare

Maurizio Landini della Fiom sul caso Oerlikon.

"Alla Oerlikon Graziano è ora di voltare pagina. Da mesi chiediamo un piano industriale, l'azienda risponde con i licenziamenti. Per di più, ingiustificati, vergognosi e discriminatori come quelli recenti di Torino (licenziamento di un lavoratore appena rientrato da un trapianto di fegato), di Bari (dove è stato colpito un delegato Fiom che aveva denunciato la violazione del diritto individuale alle pause fisiologiche) e di Cuneo. L'azienda li ritiri, convochi il coordinamento sindacale unitario e presenti un piano industriale capace di garantire, attraverso i necessari investimenti, occupazione e attività industriale degli stabilimenti italiani" viene denunciato in una nota da Maurizio Landini, segretario della Fiom.



Finora la Oerlikon, dopo le pressioni mediatiche, ha annunciato di aver ritirato il licenziamento del lavoratore di Torino appena operato.