IVA: perplesso su durata piano industriale, dice Landini (CGIL)

Maurizio Landini della CGIL sul piano industriale dell'ILVA presentato al MISE.

"Il piano industriale dell'ILVA, il futuro della siderurgia, ha un'importanza strategica per il nostro Paese. Per questo motivo nella trattativa serve la massima chiarezza e trasparenza, conoscere tutte le carte" dichiara in una nota il segretario confederale della CGIL, Maurizio Landini, al termine dell'incontro che si è svolto ieri al MISE.

"Rimango perplesso sulla durata" del piano industriale presentato nel corso della riunione, anticipa il sindacalista. "Il 2024 mi pare troppo lontano. - chiarisce - Mi chiedo inoltre che valore può avere un eventuale accordo prima della decisione dell'Antitrust". europeo'.

Landini, infine, ricorda che da tutelare "non ci sono solo i lavoratori del gruppo ILVA, ma pure tutti quelli dell'indotto".