Consob, Minenna turba il mercato? Landini: interrogazione PD infondata

Maurizio Landini della Fiom in merito alla interrogazione su Marcello Minenna.

"Da quando i saggi, gli articoli, gli approfondimenti e le elaborazioni tecnico scientifiche, basati su dati pubblici e quindi agevolmente utilizzabili anche da chi intendesse confutarli, costituiscono 'turbativa di mercato'?", domanda in una nota Maurizio Landini, segretario generale della Fiom.



"Quattro esimi parlamentari del PD la pensano evidentemente così e si sono presi la briga di fare una interrogazione al ministro Pier Carlo Padoan e alla ministra Marianna Madia chiedendo se la pubblicistica, di altissimo contenuto scientifico e sempre documentata di Marcello Minenna, possa interferire con l'attività professionale che egli svolge presso la Consob", spiega il sindacalista.



"Cosa del tutto destituita di fondamento. - chiarisce - Non mi è mai capitato infatti di leggere scritti di Marcello Minenna che attenessero alla vigilanza sui mercati. Ho letto invece interessantissime analisi che anche i ministri del governo farebbero bene a prendere in seria considerazione".