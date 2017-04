Riforma catasto: no mascherato da intervento tecnico, dice Gasparri (Fi)

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, sulla riforma del catasto.

"Per quanto riguarda la casa i rischi non finiscono mai" avverte in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.



"Grazie all'azione decisa del centrodestra e di Forza Italia non ci sarà l'approvazione di una legge delega per la revisione degli estimi catastali - riferisce -, che pure il governo Gentiloni e il PD volevano assolutamente imporre."



Spiega dunque: "Ma resta il rischio che attraverso interventi di natura tecnica il ministero dell'Economia metta ancora una volta le mani nelle tasche degli italiani."



"Forza Italia fa della tutela della casa una assoluta priorità e non consentirà che in alcun modo vengano tartassate le famiglie italiane e vengano colpiti gli alloggi che in tanti devono ancora finire di pagare con costosissimi mutui" prosegue.



"L'attacco alla casa è una tipica scelta della sinistra anche nelle sue versioni che si fingono moderne e innovative come quella del Pd di Renzi. - conclude - Ribadiamo ancora una volta: giù le mani dalla casa."