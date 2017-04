Riforma catasto in manovra? Forza Italia si opporrà, dice Gasparri

Maurizio Gasparri di Forza Italia contro la riforma del catasto.

"Giù le mani dalla casa. - commenta in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia - FI è il partito che cancellò l'Ici sulla prima casa di milioni di italiani. Il presidente Berlusconi, illustrando le iniziative che assumeremo una volta tornati al governo, ha ribadito la priorità della tutela della prima casa e in generale un alleggerimento di tutti i prelievi di ogni genere che gravano sulle abitazioni."



Specifica: "L'annunciata riforma del catasto è pericolosissima perché darebbe al governo la possibilità di spremere le famiglie invece di tagliare gli sprechi."

"Si tenta di trasformare ancora una volta in un bancomat la casa degli italiani, attentando al risparmio delle famiglie, la maggior parte delle quali già paga onerosi mutui" prosegue.



"Ci opporremo a questa riforma che il PD e il governo Gentiloni ripropongono con un atteggiamento irresponsabile" evidenzia in ultimo.